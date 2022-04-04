Esra Bilgiç'ten Süslü Korkuluk açıklaması

Çağatay Ulusoy’un partneri olarak Süslü Korkuluk dizisine dahil olan Esra Bilgiç, projeden ayrıldı.

Çağatay ulusoy ile Süslü Korkuluk'ta oynamaya hazırlanan Esra Bilgiç'le ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.

KRİZ ÇIKARDI İDDİASI

Esra Bilgiç'in çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldığı iddiası gündeme gelmişti.

"Kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başladı, iki kere zam istedi" iddialarına dayanamayan güzel oyuncu açıklama yaptı.

Esra Bilgiç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

"Önüme koyulan her teklifi evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarına uygun bulmadığım için çekildim. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum."











