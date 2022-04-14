Esra Ceyhan, kızını büyüttü

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan'ı artık sosyal medya paylaşımlarıyla görüşüyoruz.

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan, uzun zamandır ortalıkta yoktu.

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü sunucu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe ile doğum gününde poz veren Ceyhan, o kareyi Instagram hesabından yayınladı.

"Allah'ıma şükür"

Ceyhan fotoğrafına; "Dün Ayşe’min doğum gününü kutladık. Allah’ıma şükür…Daima söylerim; hamileliğimden bu yana ettiğiniz dualar, gönderdiğiniz sevgiler, paylaştığınız harika temenniler için sizlere daima gönül borcum var, sağ olun, var olun. Karnımdan kucağıma, yamacımdan yanıma evlat böyle bir şey…

"Ayşe'm"

Allah; hayat yolunda evlatlarımızla omuz omuza yürümeyi nasip etsin, bana da, tüm anne-babalara da… Sevginin en tarif edilemez şeklini yüreklerimizin derinliklerinden tüm hücrelerimize yaymayı başaran yavrularımız; sizler bizim ışığımız, en büyük zenginliğimiz ve mutluluk amaçlarımızsınız. Bir tanem, cananım, Ayşe’m ve tüm yavrularımız iyi ki doğdunuz, iyi ki bizlere nasip oldunuz ŞÜKÜR ŞÜKÜR ŞÜKÜR" yazdı.