Esra Dermancıoğlu: Aldatıldım

Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması asla bir sorun değil" diyerek şaşırttı.

Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu,YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Dermancıoğlu, programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar:

"ŞİMDİ ÇOK TATLIYIZ"

"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış...

"SORUN DEĞİL"

Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir"