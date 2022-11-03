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    Esra Dermancıoğlu: Bakireyi oynamak istiyorum

    'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki 'Mukaddes' karakteri ile hafızalarda yer edinen Esra Dermancıoğlu, bakire birini canlandırmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:13
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    Esra Dermancıoğlu: Bakireyi oynamak istiyorum

    Fatih Altaylı ile Bire Bir'in son bölümündeki konuklarından biri de Esra Dermancıoğlu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, oyunculuğa nasıl başladığını paylaştı.

    "Bana güvenmediler"

    Oyunculuk serüvenini anlatan Esra Dermancıoğlu, "Şahika Tekand'da eğitim aldım. Ardından Ece Yörenç'ten bir teklif geldi, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ile başladım. Ece, 'Mukaddes' karakterini yazarken benim de oyunculuğa başlamak istediğimi görmüştü. Çok güvenemediler aslında başlarda. Çünkü hiçbir tecrübem yoktu oyunculukla ilgili. 2009'da başladı serüvenim, buralara kadar geldi." ifadelerini kullandı.

    "Bakireyi oynamak istiyorum"

    Senaryo yazdığını söyleyen Dermancıoğlu, "Oynadığım roleri seviyorum, Bir bakireyi de oynamak isterdim." diye konuştu.

    Esra Dermancıoğlu: Bakireyi oynamak istiyorum #1

    Esra Dermancıoğlu: Bakireyi oynamak istiyorum #2

    Esra Dermancıoğlu: Bakireyi oynamak istiyorum #3


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