Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali'ne katılan Türk oyuncuları eleştirdi: "Ben utandım" Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Cannes'a katılan Türk ünlülerin kıyafetlerini ve dil bilmemelerini eleştirdi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 77. Cannes Film Festivali'ne birçok ünlü Türk oyuncu katıldı. Günlerdir Cannes'da boy gösteren Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay, Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz, Sibel Çetinkaya gibi pek çok ünlü ismin tarzları konuşuldu.

"90-60-90 değilim, ama oyuncuyum"

Esra Dermancıoğlu, Cannes'da katılan Türk oyuncular hakkında sert eleştirilerde bulundu. Dermancıoğlu, "90-60-90 değilim, ama oyuncuyum." dedi ve şöyle devam etti:

"Onların adına da utandım."

"Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Utandım, onların adına da utandım."

Bu açıklaması sosyal medyada gündem olan Dermancıoğlu'nu, bazı kişiler eleştirisini haklı bulurken, diğerleri ise ünlü oyuncuyu kıskançlıkla suçladı.