Esra Dermancıoğlu, eski eşiyle fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendisine ihanet ettiğini söylediği eski eşiyle bir araya geldi

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes' rolüyle ünlenen oyuncu Esra Dermancıoğlu, sürpriz bir paylaşımda bulundu.

ESKİ EŞİYLE BULUŞTU

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada ihanete uğradığını söyleyen Dermancıoğlu'nun, eski eşi ortaya çıktı. 52 yaşındaki oyuncu, önceki gün şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ile bir araya geldi.

"MEMO ARADA GEL"

Kızı Refia ve eski eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Esra Dermancıoğlu, paylaşımına, "Çok hoşça kal Refoşumuz... Memo arada bir gel sana makarna yapayım." notunu düştü.