Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
334.000
-5.10%
EXEN Coin
16.49
-0.06%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Esra Dermancıoğlu, kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti

    Özellikle kadınlardan şikayetçi olan Esra Dermancıoğlu, "Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Yazdığınız her şeyi mutsuzluğunuzla, öfkenizle yazıyorsunuz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Dermancıoğlu, kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti

    Esra Dermancıoğlu’nun, dijital bir platformdaki programda yaptığı dans hala konuşulurken, gelen yorumlar oyuncuyu sinirlendirdi.

    “KATIR, AYI, YAŞIN GİBİ DAVRAN” YAZDILAR

    Dermancıoğlu, kendisine gelen "Katır, ayı, öküz, yaşın gibi davran" şeklindeki yorumlara isyan etti.

    52 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. O yorumlara tepki gösteren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    Esra Dermancıoğlu, kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti #1

    “O ÇİRKİN KOCA KOCA POPOLARINIZLA YAZIYORSUNUZ”

    “'Kritik' dediğin zeka ister. 'Katır, ayı, öküz', bunlar kritik değildir. O kadar sinirime dokunuyor ki... Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Büyük bir ihtimal önünüzde 800 çeşit börek; o börekleri böyle ağzınızdan çirkin çirkin akıta akıta o çirkin koca koca popolarınız ve çirkin selülitlerinizle ve çirkin beyin yapınız ve beyinsizliğinizle yazıyorsunuz... Yazdığınız her şeyi mutsuzluğunuzla, öfkenizle yazıyorsunuz.”

    Esra Dermancıoğlu, kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir