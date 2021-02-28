Esra Dermancıoğlu, kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti

Özellikle kadınlardan şikayetçi olan Esra Dermancıoğlu, "Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Yazdığınız her şeyi mutsuzluğunuzla, öfkenizle yazıyorsunuz" dedi.

Esra Dermancıoğlu’nun, dijital bir platformdaki programda yaptığı dans hala konuşulurken, gelen yorumlar oyuncuyu sinirlendirdi.

“KATIR, AYI, YAŞIN GİBİ DAVRAN” YAZDILAR

Dermancıoğlu, kendisine gelen "Katır, ayı, öküz, yaşın gibi davran" şeklindeki yorumlara isyan etti.

52 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. O yorumlara tepki gösteren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“O ÇİRKİN KOCA KOCA POPOLARINIZLA YAZIYORSUNUZ”

“'Kritik' dediğin zeka ister. 'Katır, ayı, öküz', bunlar kritik değildir. O kadar sinirime dokunuyor ki... Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Büyük bir ihtimal önünüzde 800 çeşit börek; o börekleri böyle ağzınızdan çirkin çirkin akıta akıta o çirkin koca koca popolarınız ve çirkin selülitlerinizle ve çirkin beyin yapınız ve beyinsizliğinizle yazıyorsunuz... Yazdığınız her şeyi mutsuzluğunuzla, öfkenizle yazıyorsunuz.”