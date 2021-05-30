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    Esra Dermancıoğlu kilo aldığı için ağladı

    Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, “O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Psikolojim çok bozuk” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 11:31
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    Esra Dermancıoğlu kilo aldığı için ağladı

    Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı ‘Mukaddes Yenge’ karakteri ile şöhret olan Esra Dermancıoğlu’nun fazla kiloları yüzünden psikolojisi bozuldu.

    Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

    "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen oyuncu içini şöyle döktü.

    “O KADAR KIZGINIM Kİ KENDİME”

    "Ben çok şişmanladım, Benim ağzıma s..sınlar! O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."

    Esra Dermancıoğlu kilo aldığı için ağladı #1

    Esra Dermancıoğlu kilo aldığı için ağladı #2

    Esra Dermancıoğlu kilo aldığı için ağladı #3

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