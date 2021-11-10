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    Esra Dermancıoğlu, kızının fotoğrafını yayınladı

    Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından eski eşini ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren kızını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 15:49
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    Esra Dermancıoğlu, kızının fotoğrafını yayınladı

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından bu defa eski eşini ve kızını paylaştı.

    "BİZ YAPTIK"

    52 yaşındaki oyuncu, ilk önce eski eşi ile yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı. Ardından kızı Refia'nın fotoğrafını paylaşan Dermancıoğlu, "Bakın, ikinci fotoğraftaki güzeli biz yaptık. Refia & Esra & Memo..." ifadelerini kullandı.

    "ALDATTIĞINI SÖYLEDİ"

    Eski eşinin ihanetine uğradığını bir röportajında anlatan Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." demişti.

    Esra Dermancıoğlu, kızının fotoğrafını yayınladı #1Esra Dermancıoğlu, kızının fotoğrafını yayınladı #2Esra Dermancıoğlu, kızının fotoğrafını yayınladı #3

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