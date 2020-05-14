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- Esra Dermancıoğlu, paylaşımıyla güldürdü
Esra Dermancıoğlu, paylaşımıyla güldürdü
Esra Dermancıoğlu, alzheimer hastası olan babasıyla ilgili bir anısını anlattı.
- Haber Merkezi
- 14.05.2020 - 07:38
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, koronavirüs salgını sürecinde de sosyal medya hesabında takipçilerinin yüzünü gülümseten paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
"AİLE DRAMI"
Dermancıoğlu, Alzheimer hastası olan babası ile sevgilisini tanıştırdığında babasının sevgilisine havladığını esprili bir dille anlattı. Babasının sevgilisine havladığını söyleyen oyuncu, o anların videosunu da 'aile dramı' notuyla paylaştı.