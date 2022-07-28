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    Esra Dermancıoğlu'ndan estetik önerisi

    Yüzüne fön makinesi tuttuğu anları yayınlayan oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerine estetik önerisinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:10
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    Esra Dermancıoğlu'ndan estetik önerisi

    Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıllarda ekranlara damga vuran “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı “Mukaddes Yenge” rolüyle hafızalara kazındı.

    O günden sonra da birçok projede yer aldı.

    “Sanatçının görevi halkı bilinçlendirmektir”

    Sempatik tavırlarıyla belli bir hayran kitlesi oluşan Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Dermancıoğlu, “Sanatçının görevi halkı bilinçlendirmektir.” notuyla takipçilerine ‘estetik’ önerisinde bulundu.

    Esra Dermancıoğlu'ndan estetik önerisi VİDEO

    “Estetiğe çok para veremeyen varsa…”

    Yüzüne fön makinesi tuttuğu eğlenceli anları Instagram'dan paylaşan oyuncu, gönderisinde, “Saçımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

    Dermancıoğlu'nun gönderisi çok sayıda beğeni aldı.

    Esra Dermancıoğlu ndan estetik önerisi #1

    Estetik seven Seda Sayan’dan anında yorum

    Şarkıcı Seda Sayan da oyuncunun bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.

    Sık sık estetik operasyonlar geçiren Sayan, Dermancıoğlu'na, “Seviyorum seni” yorumunda bulundu.

    Esra Dermancıoğlu ndan estetik önerisi #2

    Esra Dermancıoğlu ndan estetik önerisi #3

    Esra Dermancıoğlu ndan estetik önerisi #4

    Esra Dermancıoğlu ndan estetik önerisi #5


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