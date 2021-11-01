Esra Dermancıoğlu'ndan 'kilo' eleştirilerine yanıt

Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada 'zayıfla' söylemlerine inat 'Tatloşlar ya ben zayıflasam n'olur ya' diyerek göbekli fotoğrafını paylaştı.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki 'Mukaddes Yenge' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

Uzun bir süredir dizilerde görmediğimiz Dermancıoğlu, takipçilerinden gelen 'zayıfla' tepkilerine esprili üslubuyla cevap verdi.

"AYIP ETMİŞ OLMAZSAM BU ŞEKİL DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Esra Dermancoğlu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam n'olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum... Olmaz mı? Cezanne, ressam olur kendisi bilmeyenlere:) belki ben o dönemin kadınıyım! zayıflamayacağım ya! Net! çok da bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!"