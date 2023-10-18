Esra Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı

Yıllar öncesinin fenomen dizilerinden ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlusosyal medya sayfasından yaptığı açıklamalarla sık sık gündemde yer bulma imkanı yakalıyor. .
Esra Dermancıoğlu 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına düştüğü notla dikkat çekti:
"Kaydırdıkça zaman geçiyor.."
"Kaydırdıkça zaman geçiyor../ Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartişmaya bile açık bi konu değil AMA:) insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor...
Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!!) edildiği bu dünyaya kanmayın:) çok güzeliz... Bunu size dayatanlar gidip popişlerine kaş göz çizsinler:) Farklı güzelliklerin kabul gördüğü zamanlara içiyorum:)"
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