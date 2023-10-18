Esra Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından şimdi de takipçilerini geçmişe götürerek gençlik fotoğrafını yayınladı.

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Yıllar öncesinin fenomen dizilerinden ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlusosyal medya sayfasından yaptığı açıklamalarla sık sık gündemde yer bulma imkanı yakalıyor. .

Esra Dermancıoğlu 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına düştüğü notla dikkat çekti:

"Kaydırdıkça zaman geçiyor.."

"Kaydırdıkça zaman geçiyor../ Estetik bazılarımız için olması gereken bir şey ve tartişmaya bile açık bi konu değil AMA:) insanın geçmişe baktığında gerçek halini her ne olursa olsun o gerçek güzelliğinin değişimini görmesi bana çok değerli geliyor...

Özellikle genç nesile o güzellik anlayışını size empoze (Fransızca kökenli olduğu için doğrusu imposer!!) edildiği bu dünyaya kanmayın:) çok güzeliz... Bunu size dayatanlar gidip popişlerine kaş göz çizsinler:) Farklı güzelliklerin kabul gördüğü zamanlara içiyorum:)"