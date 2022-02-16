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- Esra Erol, Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi
Esra Erol, Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi
Esra Erol, Instagram hesabından beğendiği post sosyal medyada tartışma yarattı.
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 14:59
Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol'un ayrılık haberleri gündemden düşmüyor. Ünlü çift, şimdi de Esra Erol yüzünden gündeme geldi. Kardeşi Eda Erol'la 2017 yılında nişan atan Alişan'ın ayrılık haberini Instagram'dan beğenip kısa süre sonra beğenisini geri çeken Esra Erol, sosyal medyada tartışma yarattı.
BEĞENDİ
'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi tartışma yarattı.
BEĞENİSİNİ GERİ ÇEKTİ
Yanlışıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni olduğu tartışılırken, Esra Erol, kısa sürede beğenisini geri çekti.