Euro
15.53
0.50%
Dolar
13.63
0.27%
Altın
813.32
0.37%
Borsa
2053
0.73%
Bitcoin
601.956
-0.43%
BTXN Coin
37.61
-0.63%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Esra Erol, Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi

    Esra Erol, Instagram hesabından beğendiği post sosyal medyada tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol, Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ayrıldığı haberini beğendi

    Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol'un ayrılık haberleri gündemden düşmüyor. Ünlü çift, şimdi de Esra Erol yüzünden gündeme geldi. Kardeşi Eda Erol'la 2017 yılında nişan atan Alişan'ın ayrılık haberini Instagram'dan beğenip kısa süre sonra beğenisini geri çeken Esra Erol, sosyal medyada tartışma yarattı.

    BEĞENDİ

    'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi tartışma yarattı.

    BEĞENİSİNİ GERİ ÇEKTİ

    Yanlışıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni olduğu tartışılırken, Esra Erol, kısa sürede beğenisini geri çekti.

    Esra Erol, Alişan ın eşi Buse Varol dan ayrıldığı haberini beğendi #1

    Esra Erol, Alişan ın eşi Buse Varol dan ayrıldığı haberini beğendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 13 gözaltı
    Gündem

    Bitlis merkezli PKK operasyonu: 13 gözaltı

    Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı
    3. Sayfa

    Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete daldı

    Görüş Bildir