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    Esra Erol'dan sıfır makyaj pozu

    Günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen 38 yaşındaki sunucu Esra Erol, sıfır makyaj pozunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 14:24
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    Esra Erol'dan sıfır makyaj pozu

    Son günlerde sosyal medya platfromlarındaki filtresiz paylaşım akımına magazin dünyasındaki isimler de katılmaya devam ediyor.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden sunucu Esra Erol, doğal haliyle objektif karşısına geçti.

    Erol, makyajsız fotoğrafını "Hava puslu, yağmurlu... En önemlisi sokakta hayat akıyor. Koronavirüs yokmuş gibi gülümse" notuyla yayınladı. Esra Erol'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    SIFIR MAKYAJ ESRA

    Doğallığını gözler önüne seren Erol'a takipçilerinden beğeni yağarken, ilginç yorumlar da geldi.

    Bazı kullanıcılar yüzünün şiştiğini söylerken, bazıları da ışıl ışıl, her haliyle güzel yorumlarını yaptı.

    Esra Erol dan sıfır makyaj pozu #1

    "SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR"

    Geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulunan sunucu "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı" ifadelerini kullanmıştı.

    Esra Erol dan sıfır makyaj pozu #2

    Esra Erol dan sıfır makyaj pozu #3

    Esra Erol dan sıfır makyaj pozu #4

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