Esra Erol'un aile pozuna yorum yağdı Ekranların en ünlü sunucularından Esra Erol ve eşi Ali Özbir'in pozuna beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medyada aktif bir isim. Ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

"Bir aile hikayesi"

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol sezon arasında tatile gitmişti. Tatilden, çekirdek ailesi ile verdiği bir pozu "Bir aile hikayesi" notuyla yayınladı.

İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan sunucunun büyük oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Esra Erol'un çocuklarının büyüdüğünü gören takipçileri fotoğraflara yorum yağdırdı. Erol'un ilk göz ağrısını görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş", "Babasıyla annesinin karması", "Hem anne hem baba" yorumlarında bulundu.