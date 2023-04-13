Esra Erol'un kocası Ali Özbir'i kızdıran yorum
ensonhaber.com

Ekranların en başarılı sunucularından Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının örnek evliliklerine devam eden ve zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündem olan çiftten Özbir de eşi Esra Erol gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Esra Erol'un kocası Ali Özbir'i kızdıran yorum

Sosyal medyada zaman zaman kötü yorumlara da tepki gösteren Esra Erol'un eşi, bir sayfada paylaşımı altına yapılan yapılan yorumu görünce sinirlendi.

Esra Erol'un kocası Ali Özbir'i kızdıran yorum

"Allah belanı versin pislik"

'Sütyen' yorumu yapan hesabı gören Ali Özbir, kendini tutamadı. Esra Erol'un eşi, o paylaşıma "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya." diyerek sert çıktı.

Esra Erol'un kocası Ali Özbir'i kızdıran yorum