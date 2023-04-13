Esra Erol'un kocası Ali Özbir'i kızdıran yorum Esra Erol'un kocası Ali Özbir, deprem paylaşımına gelen çirkin yorumu görünce çıldırdı.

ensonhaber.com

Ekranların en başarılı sunucularından Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının örnek evliliklerine devam eden ve zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündem olan çiftten Özbir de eşi Esra Erol gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medyada zaman zaman kötü yorumlara da tepki gösteren Esra Erol'un eşi, bir sayfada deprem paylaşımı altına yapılan yapılan yorumu görünce sinirlendi.

"Allah belanı versin pislik"

'Sütyen' yorumu yapan hesabı gören Ali Özbir, kendini tutamadı. Esra Erol'un eşi, o paylaşıma "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya." diyerek sert çıktı.