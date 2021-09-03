Esra Sönmezer, kedisiyle tatilde

Bodrum'da tatil yapan Esra Sönmezer, kedisiyle denize girdi.

Oyuncu Esra Sönmezer, sezonu kapatmak için son olarak Bodrum'da tatile çıktı. Sönmezer, kedisi Bebek'i de beraberinde götürmeyi ihmal etmedi.

KEDİSİ DE YÜZDÜ

Bir haftadır Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün kedisi Bebek ile birlikte deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Kedisine can simidi takan ve deniz yatağı üzerinden yüzdüren 36 yaşındaki Sönmezer'in o anları, gören tatilcileri güldürdü.

Yeni sezon öncesi enerji depolamak isteyen Esra Sönmezer, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede gerekli tetkikler yapılan Sönmezer'in ağır bir faranjit geçirdiği ve bademciklerinin alınması gerektiği söylenmişti.

"AYLIK MASRAFI 6 BİN TL"

Öte yandan İran cinsi kedisi Bebek'in rahatsızlığı nedeniyle veterinere uğradığını söyleyen oyuncu Esra Sönmezer, geçtiğimiz aylarda son dört yıldır zor günler yaşadığını anlatmıştı.

Sönmezer, “Kedim dört yıldır böbrek hastası. Şimdi de karaciğer ile alakalı tedavi görmeye başladı. Karaciğer yetmezliği var ve her gün serum takviyesi alıyor. İyileşene kadar böyle sürecek. Sağlıkta paranın lafı olmaz ama aylık 6 bin TL gibi bir masrafı var" demişti.