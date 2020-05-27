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    Ester Exposito'nun dansı 65 milyon izlendi

    Oyuncu Ester Exposito'nun paylaştığı dans videosu, Instagram'da izlenme rekorları kırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 14:10
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    Ester Exposito'nun dansı 65 milyon izlendi

    Elite dizisiyle popülerliğini tüm dünyada artıran oyuncu Ester Exposito, Instagram hesabından nisan ayında bir dans videosu yayınlamıştı.

    1 AYDA 65 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

    Bir aydan fazladır sosyal medyada yer alan video, sosyal medyada her geçen gün daha büyük ilgi görüyor.

    Video, 65 milyon görüntülenme aldı.

    Ester Exposito'nun Instagram adresinde ise 22.8 milyon takipçisi bulunuyor.

    Instagram'da 63 milyon kişinin izlediği dans- İZLE

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