Estetiği gündemden düşmüyor! Seren Serengil, Selen Görgüzel'i kendine benzetti Geçirdiği estetik operasyonla büyük bir değişim yaşayan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in son haline bir yorum da Seren Serengil'den geldi.

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Sahne dansı, açıklamaları ve tarzıyla sürekli gündem olmayı başaran Selen Görgüzel, yaptıurdığı estetikle de kendinden konuşturmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olan Görgüzel, yaptırdığı bu işlemlerle adeta bambaşka birine dönüşmüştü.

Güzel şarkıcının son fotoğraflarına Seren Serengil'den bomba bir yorum geldi.

Estetik operasyonlar sonrası oldukça değişen Selen Görgüzel daha ilk zamanlarında Seren Serengil'e benzetilmişti.

'Bu ben miyim?'

Her konuda bir yorumu olan Serengil, kendini yine tutamadı ve Görgüzel'in bir fotoğrafının altına 'Bu ben miyim?' diye yazdı.

Seren Serengil'in yorumu kısa sürede gündem oldu. Selen Görgüzel'i Seren Serengil'e benzeten de oldu benzetmeyen de.