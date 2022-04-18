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    Estetik yaptıran Berksan, ortaya çıktı

    Berksan, ocak ayının ortasında Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:36
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    Estetik yaptıran Berksan, ortaya çıktı

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen şarkıcı Berksan, ocak ayında estetik olmuştu.

    Yüzüne Fransız askısı yaptıran Berksan, 3 aydır yüzünü gizlemek için ortalarda görünmüyordu.

    "Çok abarttılar"

    Berksan, önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Muhabirlere "Çok abarttılar. Sıradan bir operasyon. Gördüğünüz gibi yüzüm aynı.

    "İnsanlar cesaretli olsun"

    Ben her zaman insanlar cesaretli olsunlar diye önden yol açan bir adamım. Olumsuz yorumlara üzülmedim." dedi.

    Berksan Fransız askısı yaptırdı VİDEO ARŞİV

    Estetik yaptıran Berksan, ortaya çıktı #1

    Estetik yaptıran Berksan, ortaya çıktı #2


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