Estetikleriyle konuşulan Songül Karlı'dan makyajsız fotoğraf geldi! Türkiye'nin sevilen türkücü ve sunucularından olan Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, her gün farklı pozlarını 470 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

"Keşke benim kadar herkese yakışsa." diyen Songül Karlı, son olarak sıfır makyaj halini paylaştı.

Songül Karlı'nın makyajsız haline yorum yağdı. En doğal halini yayınlayan Songül Karlı'nın takma kirpikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"Kraliçemiz"

Şarkıcının takipçileri, yorumlarında ona övgüler yağdırdı. Ünlü isim; "Kraliçemiz", "Her hali ayrı güzel" gibi olumlu yorumlar aldı.