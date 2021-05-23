Eurovision'un kazananı İtalya oldu

Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, İtalyan rock grubu Maneskin 'Zitti E Buoni' adlı şarkıyla kazandı.

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, finale kalan 26 ülkenin temsilcileri kıyasıya mücadele etti.

YARIŞMAYA 3 BİN 500 SEYİRCİ KATILDI

Koronavirüs nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.

Bu sayı, yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

İTALYAN MANESKİN KAZANDI

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

2021 Eurovisyon Şarkı Yarışması- Kazanan İtalya- Måneskin - Zitti E Buoni

İKİNCİ FRANSA, ÜÇÜNCÜ İSVİÇRE

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

AZERBAYCAN 20'NCİ OLDU

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.

İNGİLTERE 18 YIL SONRA SIFIR ÇEKTİ

İngiltere, bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsilcisi James Newman'ın ‘Embers’ adlı şarkısıyla sıfır çekerek listeye giremedi.

En son 2003 yılında da sıfır çeken İngiltere’yi Britanyalı pop grubu Jemini ‘Cry Baby’ şarkısıyla temsil etmişti.

TÜRKİYE NEDEN KATILMADI?

TRT genel müdürü İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmadığımızı şu sözlerle ifade etmişti:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."