Ev hapsindeki Serdar Ortaç sosyal medyaya döndü! Nostaljik paylaşım

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Magazin dünyasının iki ünlü ismi Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsine çarptırıldı.

Vermesi planlanan 18 konseri iptal edilen şarkıcı, yine sosyal medyaya sardı.

Operasyon sonrası sosyal medya hesaplarını kapatan Serdar Ortaç kısa süre içinde geri döndü.

ESKİLERE GİTTİ

Nostaljik paylaşımlar yapmaya başlayan şarkıcı, ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Arabasının önünde poz veren sanatçı paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düştü. Ortaç'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.