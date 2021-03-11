Ev sahibi Kenan İmirzalıoğlu'ndan sezonluk kira için 700 bin TL istedi

Ev sahibi Kenan İmirzalıoğlu'ndan sezonluk kira için 700 bin TL istedi

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bu yazı nerede geçireceklerine hala karar veremedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın yaz aylarını geçirdikleri Marmaris Selimiye’deki evin sahibi, kiraya zam yaptı.

SELİMİYE PAHALI

Eşi Sinem Kobal'la son birkaç yazını geçirdiği denize nazır villayı yeniden kiralamak isteyen Kenan İmirzalıoğlu, evin sezonluk kira bedelinin 700 bin TL olduğunu duyunca şaşkınlık yaşadı. Kiralamakta kararsız olan ünlü oyuncu, farklı alternatiflere de bakıyor.

BODRUM KALABALIK

Ünlü çiftin, bebekleri için bu yaz rotalarını hastanelere yakın olmasından dolayı Bodrum'a çevirmeyi planladığı da söylenmişti. Yıllardır gözlerden uzak tatil yapan İmirzalıoğlu, Bodrum'un kalabalık olmasından dolayı bazı endişeler taşıyor.