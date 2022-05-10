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    Eva Longoria mutlu evliliğinin sırrını açıkladı

    Dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria, mutlu bir evliliğin sırrını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 07:34
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 07:40
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    Eva Longoria mutlu evliliğinin sırrını açıkladı

    47 yaşındaki Meksika asıllı ABD’li oyuncu Eva Longoria, eşi Jose Antonio Baston ile mutlu evliliğinin sırrını açıkladı.

    "Tutkuyu yaşamak önemli"

    Longoria, “Tutkuyu yaşatmak önemli. Eşimle bağlantımızın en güçlü yolu bu.

    Ayrıca dört duvar arasındaki anılarımı yakın kız arkadaşlarımla paylaşıp görüş alışverişi yapmayı severim.

    "Cinsi muhabbetleri sinsi bulurum"

    Cinsi münasebetlerden bahsetmeyenleri sinsi bulurum” dedi.

    En yakın arkadaşı İngiliz tasarımcı Victoria Beckham olan Eva Longoria, iş insanı Baston ile altı yıldır evli ve bir çocukları var.

    Eva Longoria mutlu evliliğinin sırrını açıkladı #1

    Eva Longoria mutlu evliliğinin sırrını açıkladı #2


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