Evli, mutlu ve 3 çocuklu! Mehmet Günsür'ün eşi ve çocuklarını gören 'Hangi ara yaptın' diyor...

Evli, mutlu ve 3 çocuklu! Mehmet Günsür'ün eşi ve çocuklarını gören 'Hangi ara yaptın' diyor...

Aşk Tesadüfleri Sever filmi ile hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Gündür, gözlerden uzakta evli mutlu ve çocuklu bir hayat sürüyor. Günsür'ün 3 çocuk babası olduğunu duyanlar ise şoka uğruyor.

Aşk Tesadüfleri Sever, Muhteşem Yüzyıl, Fi ve son olarak Atiye ile seyirci karşısına çıkan oyuncu Mehmet Günsür, başarısıyla beğeni topluyor.

Mehmet Günsür, İtalya’da da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu burada yayınlanan “Lea” (Yeni Bir Gün) adlı dizide reytingleri yakıp geçiyor. Ünlü oyuncu kadar bir başka önemli konu ise kızı Cloe’nın da bu dizide rol alması.

MEHMET GÜNSÜR VE AİLESİ

Her rolün altından başarıyla kalkan Mehmet Günsür özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.

Mehmet Günsür, İtalya'da bir film setinde tanıştığı belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılında evlendi.

Günsür, eşi için "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor.” açıklamasında bulunmuştu.

3 ÇOCUK BABASI

Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları olduğunu duyanlar, şaşkınlığını saklayamıyor.

Günsür ailesini dışarıda görmek çok zor, kameralardan ve gözlerden uzak olmayı tercih ediyorlar.

Sosyal medya paylaşımlarını da bir o kadar kısıtlı tutan Mehmet Günsür ve eşi, yine de hayranlarının yakın takibinde.

İşte Mehmet Günsür ve ailesinin medyadaki pozları...