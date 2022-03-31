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    Evrim Alasya'dan Emre Kınay açıklaması

    42 yaşındaki oyuncu Evrim Alasya, adının uzun süredir aşk dedikodularına karıştığı Emre Kınay hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:33
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    Evrim Alasya'dan Emre Kınay açıklaması

    Ünlü oyuncu Evrim Alasya, adının uzun süredir aşk dedikodularına karıştığı Emre Kınay ile ilgili bir itirafta bulundu.

    Emre Kınay'la aralarında aşk olmadığını söyleyen Alasya, "Emre ile adımız sürekli dedikodulara karıştı. O benim kısmetimi kapattı." diyerek söylentileri esprili bir şekilde yalanladı.

    Evrim Alasya açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

    "YAKIN ARKADAŞIZ"

    "Bizi 5 yıldır sevgili zannediyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor, 5 yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok.

    "ŞU AN BENİM SEVGİLİM VAR"

    Çok ilginç bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var."

    Evrim Alasya dan Emre Kınay açıklaması #1

    Evrim Alasya dan Emre Kınay açıklaması #2


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