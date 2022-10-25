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    Ezel'in Eren'i son haliyle şaşırttı

    İzlenme rekorları kıran ve Türk dizi tarihindeki yerini koruyan Ezel dizisinde Eren karakterine hayat veren Yağız Atakan Savaş, yakışıklılığıyla göz dolduruyor.
    • 25.10.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 14:19
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    Ezel'in Eren'i son haliyle şaşırttı

    Bir dönemin en sevilen dizisi olan Ezel, aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor.

    2009 yılında yayın hayatına girerek diğer dizileri geri planda bırakan Ezel, karakterleriyle de ön plana çıkmıştı.

    Dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi başarılı isimler, kariyerlerinde adeta büyük bir çıkış yakaladı.

    Reyting rekortmeni

    Oyuncuları ve replikleriyle sık sık sosyal medya kullanıcıları tarafından anılan dizi,  ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olarak da biliniyor.

    Öte yandan dizinin müziği de unutulmazlar arasında yer alıyor.

    Ezel in Eren i son haliyle şaşırttı #1

    Psikopat Eren büyüdü

    Unutulmayan bir isim de psikopat Eren...

    Dizide, "Ben dünyanın en çabuk adam olan adamıyım." repliği ile hafızalara kazınan Eren'in son hali, görenleri hayrete düşürdü.

    Kerpeten Ali'nin oğlunu canlandıran Yağız Atakan Savaş, yakışıklılığıyla adeta göz dolduruyor.

    Ezel in Eren i son haliyle şaşırttı #2

    Ezel in Eren i son haliyle şaşırttı #3


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