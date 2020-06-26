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    Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi

    2013 Miss Turkey Güzeli Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Nemanja Djurisic ile Bodrum’da evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 07:14
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    Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi #1

    Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi.

    BODRUM'DA NİKAH

    Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

    Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi #2

    Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi #3

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