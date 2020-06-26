- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi
Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi
2013 Miss Turkey Güzeli Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Nemanja Djurisic ile Bodrum’da evlendi.
- Haber Merkezi
- 26.06.2020 - 07:14
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi.
BODRUM'DA NİKAH
Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.