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    Ezgi Eyüboğlu: Estetiğim yok dermatoloğum var

    Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ezgi Eyüboğlu, samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 07:08
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    Ezgi Eyüboğlu: Estetiğim yok dermatoloğum var

    Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, estetiği olmadığını söyledi.

    İşte Ezgi Eyüboğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar...

    "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz. Ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca ‘Eee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim’ durumu olabiliyor.

    "ESTETİK YOK"

    Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var, onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen. Ama estetiğe karşı bir insan da değilim"

    Bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlatan güzel oyuncu, rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde çok utandığı bir anısından da paylaştı.

    "ÇOK UTANDIM"

    Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan Eyüboğlu , "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç'e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul Hoca ‘Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

    Ezgi Eyüboğlu: Estetiğim yok dermatoloğum var #1Ezgi Eyüboğlu: Estetiğim yok dermatoloğum var #2

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