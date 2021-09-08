Ezgi Eyüboğlu, imalı sözler söyledi

Ezgi Eyüboğlu 1.5 yıldır aşk yaşadığı, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den sürpriz şekilde 1 ay önce ayrılmıştı.

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, röportaj verdiği dergiye çok özel açıklamalarda bulundu.

oyuncu “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

“Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.”

Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.

"ÖDÜN VERDİM"

Oyuncu ödün vermek konusundaki soruyu “Birçok şeyden ödün verdim geçmişte... Değdiği de oldu değmediği de. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla” diye yanıtladı.