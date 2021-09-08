Euro
9.8908
-0.01%
Dolar
8.348
-0.01%
Altın
482.41
0.16%
Borsa
1.455
0%
Bitcoin
398.491
-8.54%
EXEN Coin
23.11
-8.72%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Ezgi Eyüboğlu, imalı sözler söyledi

    Ezgi Eyüboğlu 1.5 yıldır aşk yaşadığı, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den sürpriz şekilde 1 ay önce ayrılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 07:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ezgi Eyüboğlu, imalı sözler söyledi

    Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, röportaj verdiği dergiye çok özel açıklamalarda bulundu.

    oyuncu “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

    "YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

    “Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.”

    Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.

    "ÖDÜN VERDİM"

    Oyuncu ödün vermek konusundaki soruyu “Birçok şeyden ödün verdim geçmişte... Değdiği de oldu değmediği de. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla” diye yanıtladı.

    Ezgi Eyüboğlu, imalı sözler söyledi #1Ezgi Eyüboğlu, imalı sözler söyledi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir