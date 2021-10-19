Ezgi Eyüboğlu, Kerim Çarmıklı'nın eski eşinin yakın arkadaşı çıktı

Ünlü ouncu Ezgi Eyüboğlu, bu kez de sosyetik Kerim Çarmıklı ile yakalandı.

Oğulcan Engin ile olan ilişkisini noktalayan Ezgi Eyüboğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Güzel oyuncu, sosyetik bir ismin kalbini çaldı. Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikteliğe başladı! İkili, önceki gece bir mekanda samimi bir şekilde sabahladı. Eyüboğlu ve Çarmıklı daha sonra aynı arabayla oradan uzaklaştı.

ESKİ EŞİNİN YAKIN ARKADAŞI

Geçtiğimiz sene psikolog Zeynep Selvili'den boşanan Kerim Çarmıklı'nın Ezgi Eyüboğlu ile beraberliğinde şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. Güzel oyuncu ile Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili'nin arkadaş olduğu öğrenildi.