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    Ezgi Eyüboğlu'nun doğum günü partisi

    Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu, doğum gününü sevgilisiyle kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 08:25
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    Ezgi Eyüboğlu'nun doğum günü partisi

    Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri çeken Ezgi Eyüboğlu, bir süredir Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşk dolu dizgin devam ediyor.

    MARMARİS'TE DOĞUM GÜNÜ

    Evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen çift, soluğu tatilde aldı. Marmaris'e giden ünlü çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün 33 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu da doğum günü sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda kutladı.

    Güzel oyuncu o anları da Instagram hesabından paylaştı.

    Ezgi Eyüboğlu nun doğum günü partisi #1Ezgi Eyüboğlu nun doğum günü partisi #2Ezgi Eyüboğlu nun doğum günü partisi #3

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