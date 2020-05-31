Ezgi Eyüpoğlu sevgilisi ile tatile çıktı

Çeşme'de tatil yapan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çiftinden ilk kare geldi.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, şubat ayında ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görüntülenmişti.

4 aydır ilişkileri basına yansıyan çiftten yeni bir kare geldi. Bu kez Ezgi Eyüboğlu aşkını haykırdı. Sevgilisi ile Çeşme’ye tatile giden Eyüboğlu, tatilden bir kareyi sosyal medya hesabı Instagram’dan beğeniye sundu.

Çifte binlerce beğeni yağarken, Oğulcan Engin ise bu fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğrafını paylaşmış oldu.

Çiftin fotoğraflarını ise Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı çekti. Ezgi Mola da seyahat izniyle Alaçatı'ya gitmişti.

GEÇEN YIL BOŞANDI

Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında Kaan Yıldırım ile evlenmiş geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı. Yıldırım da boşanmadan sonra ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu arada Oğulcan Engin’in annesi Seda Sayan ile Hadise, aynı programda jüri üyeliği yapıyor.