Ezgi Mola: 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır

Mustafa Aksakallı ile evlilik hazırlığı yapan Ezgi Mola, evinde tadilata başladı.

Mutfağını yenilemek isteyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, Instagram’da yaptığı paylaşımda, istenilen yüksek fiyatlardan dert yandı.

Ezgi Mola, istenen rakamlar karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"ŞİŞİRMİŞ DE ŞİŞİRMİŞ"

"Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz’ dediler!

"YALI MI YAPTIRIYORUZ"

Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.”