Euro
9.9844
0.05%
Dolar
8.4009
-0.05%
Altın
489.78
0.15%
Borsa
1.409
0%
Bitcoin
321.000
-0.22%
EXEN Coin
23.52
1.42%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Ezgi Mola, ironiye ateş püskürdü

    Oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını ve ismini kullanarak "#SeninleyizReis" etiketinin olduğu ironik montajı tekrardan paylaşıp, küfretti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 07:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ezgi Mola, ironiye ateş püskürdü

    Oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanarak yapılan ve "#SeninleyizReis" etiketi kullanılan bir montajdan rahatsız oldu.

    Ezgi Mola'nın "Help Turkey" paylaşımının kullanıldığı ironik montajda, "Etiketlere ilk gün bende destek vermiştim ama büyük bir operasyonun parçası olduğumu anladım" ifadeleri kullanıldı.

    “BUNU YAPAN GERİ ZEKALI…”

    İronik montajı yapan vatandaşa, "Gerize kalı" ve "S. sürülecek akıl yok ya bunlarda" ifadeleriyle küfürler ve hakaretler yağdırdı.

    Oyuncu paylaşımının tamamına şunları yazdı:

    "Bunu yapan geri zekalı: Buna harcayacağın zamanı ülkenin yanan toprağını korumaya harcasan vatana millete daha hayırlı evlat olursun geri zekalı! Havadan yardım talebi duyur, insanlara ihtiyaç listeleri yolla bir işe yara, bunu yapacağına. S. sürülecek akıl yok ya bunlarda."

    Ezgi Mola, ironiye ateş püskürdü #1

    Ezgi Mola, ironiye ateş püskürdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir