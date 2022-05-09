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Ezgi Mola, kiracılarını yine mutlu etti

Ezgi Mola, kiracılarını yine mutlu etti

Kiralara yapılan yüksek zamları duymaya alışık olduğumuz bu günlerde evleri olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, aldığı kararla örnek bir davranışa imza attı.