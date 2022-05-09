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    Ezgi Mola, kiracılarını yine mutlu etti

    Kiralara yapılan yüksek zamları duymaya alışık olduğumuz bu günlerde evleri olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, aldığı kararla örnek bir davranışa imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:12
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    Ezgi Mola, kiracılarını yine mutlu etti

    Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla onlardan bir süre kira almamıştı.

    Şanslı kiracılar

    Son dönemde ev kiralarına büyük oranlarda zamlar yapılırken, Mola yine örnek bir davranış gösterdi.

    Kiracılarını zora sokmak istemeyen güzel oyuncu, diğer ev sahiplerinin aksine çok küçük bir zamda karar kıldı.

    Ezgi Mola, kiracılarını yine mutlu etti #1


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