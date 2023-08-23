Ezgi Mola, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi Ezgi Mola'nın kırmızılar içinde verdiği hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinden Safiye rolüyle hatırladığımız Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen cinsiyet partisiyle erkek bebek beklediğini duyuran Ezgi Mola, son dönemde sık sık tatil pozlarıyla gündeme geliyor.

"Beni hatırladın mı?"

7 aylık hamile olan güzel oyuncu, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Kırmızı bir elbise giyen Mola, iyice büyüyen karnıyla verdiği pozları "Beni hatırladın mı?" notuyla yayınladı.

Takipçileri oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.