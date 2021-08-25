Oyuncu Ezgi Mola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom yaşamadığını söyledi.

TRT’de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı’ dizisinin 'Safiye'si Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı.

Hastalığı hafif atlattığını belirten oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“EN UFAK BİR SEMPTOM GÖSTERMİYORUM”

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum." dedi.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının %90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.