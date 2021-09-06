Ezgi Mola koronavirüsü atlattı

Etiler'de görüntülenen Ezgi Mola, koronavirüsü atlattığını söyledi.

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterine hayat veren Ezgi Mola, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Koronavirüse yakalandığı haberiyle sevenlerini üzen ünlü oyuncu, süreci sıkıntısız geçirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" dedi.

'KOLAY ATLATTIM'

Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle, aşının önemine vurgu yaptı.

Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisi çekimlerinde çok eğlendiğini belirten oyuncu, "Çekimler çok güzel ve eğlenceli geçti. O kadar güzel ekip kurdu ki Cem, kötü olması mümkün değildi" şeklinde konuştu.

İki hafta önce yaptığı açıklama testlerinden bazılarının pozitif bazılarının ise negatif çıktığını söyleyen Ezgi Mola, hiç bir semptom yaşamadığını söylemişti.