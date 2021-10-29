Ezgi Mola, otobüse bindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilere vergi indirimi teklifi

Ahmet Çakar, beşinci kez Rıdvan Dilmen'e hakaret davasından beraat etti

Newcastle United Hazard'ı da listeye aldı

Türkiye, İngiliz şirketlerinin alternatif üretim merkezi oldu

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