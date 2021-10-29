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    Ezgi Mola, otobüse bindi

    İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 09:48
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    Ezgi Mola, otobüse bindi

    Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolünü oynayan Ezgi Mola, İstanbul'da artık taksi bulmak için uğraşmıyor.

    Önceki gün de uzun süren taksi bekleme sürecinin sonunda sinirlenen oyuncu, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu.

    "BAKİYE DE MİS"

    Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan başarılı oyuncu, otobüse bindiği anları da yayınladı. Belediye otobüsüne binen Mola, İstanbulkart'ı bastığı sırada çektiği fotoğrafı "Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis" notuyla paylaştı.

    Ezgi Mola, otobüse bindi ViDEO

    Ezgi Mola, otobüse bindi #1

    Ezgi Mola, otobüse bindi #2Ezgi Mola, otobüse bindi #3

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