Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı bugün evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bugün evleneceği açıklandı.

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Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, dört yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyordu.

Ezgi Mola, bugün aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.

Araya pandemi girmişti

Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift, pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

Ünlü çift, bu akşam aile arasında yapılacak bir törenle nikah masasına oturacak. İ

İkilinin sade nikah törenlerine, aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Enis Arıkan yapacak.