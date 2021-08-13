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    Ezgi Mola'nın acı günü

    Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ezgi Mola, köpeği ile çekilen videosunu yayınladı
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 08:31
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    Ezgi Mola'nın acı günü

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola, köpeği Suşi'nin acısıyla sarsıldı. Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.

    "TEŞEKKÜRLER"

    Köpeği Suşi ile çekildiği videoları yayınlayan 38 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ezgi Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etti.

    Kısa sürede yoğun ilgi gören Mola'nın gönderisine takipçileri başsağlığı mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu.

    İKİ KÖPEĞİ DAHA VAR

    Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola'nın Bıdı ve Kuki adında iki köpeği daha bulunuyor.

    Ezgi Mola nın acı günü #1Ezgi Mola nın acı günü #2

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