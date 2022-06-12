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    Ezgi Mola'nın ayak kokusu isyanı

    Ezgi Mola, beraberinde meslektaşı Merve Dizdar ile birlikte seyahate çıktı, bin pişman oldu. Ayak kokusu yüzünden çileden çıkan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 11:08
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    Ezgi Mola'nın ayak kokusu isyanı

    Oyuncular Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın son uçak seyahati, istedikleri gibi gitmedi.

    Bunun nedeni ise ayak kokusu…

    Birlikte yolculuğa çıkan ikilinin hemen arkasında oturan ve ayakları ciddi şekilde koku yayan kişi, Mola’yı adeta çıldırttı.

    “Her gün kalkacaksın yıkanacaksın”

    Instagram hesabından zorlu süreci anlatan Mola, “Uçakta bir ayak kokusu var. Çocuğum (Merve Dizdar) çok hassas, burnu çok hassas. Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz. Bittik, ayak kokusu olamaz ya! Çok zor değil be, her gün kalkacaksın yıkanacaksın ya da akşam pijamanı giymeden yıkanacaksın Allah'ın cezası.” dedi.

    Uçak koridoruna sprey sıktı

    Ünlü oyuncu, söz konusu ağır kokunun azalması için çareyi hostesten rica ettiği spreyi uçak koridoruna sıkmakta buldu.

    Bu sırada bir hikaye paylaşımı yapan Merve Dizdar da, “Sinirim çok bozuk. Ayak kokusu tam arkamızda. Çok acı bir şey bu, yapmayın.” dedi.

    Ezgi Mola'nın ayak kokusu isyanı ViDEO

    Ezgi Mola nın ayak kokusu isyanı #1

    “Hiç utanmıyor musun?”

    Uçak yolculuğu sonrası da videolara devam eden Ezgi Mola, “Uçaktan indik, servise bindik. 'Merve ne giymiş, bak şimdi göreceksin' dedim. 90'larda çocuk olanlar bilir; misafir terlikleri vardı, altı kösele olurdu, erkek terlikleri. Çıplak ayakla, çorapsız. 'Hiç utanmıyor musun?' dedim. Kafası önde, daha fazla üstüne gidemedim.” şeklinde konuştu.

    Ezgi Mola nın ayak kokusu isyanı #2

    “Bozuk bir peynir kokusu bu kokudan daha iyidir”

    Kokuya neden olan yolcunun terliğinin fotoğrafını da paylaşan oyuncu, “Zaten az olan İngilizcem ile İngilizce konuştum, nasıl yaptım bilmiyorum. Bu koku bize nasıl geliyor? İlk olayla karşılaşma anım; arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor. 12 yıllık dolapta kalmış bozuk bir peynir kokusu bu kokudan daha iyidir.” ifadelerini kullandı.

    Ezgi Mola nın ayak kokusu isyanı #3

    Ezgi Mola nın ayak kokusu isyanı #4

    Ezgi Mola nın ayak kokusu isyanı #5


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