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    Ezgi Mola'nın Erşan Kuneri imajı

    Erşan Kuneri'de başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da ilk set gününden kareyi, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 06:59
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    Ezgi Mola'nın Erşan Kuneri imajı

    Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve oynadığı başrollerinde Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı ‘Erşan Kuneri' dizisinin çekimleri başladı.

    ÇEKİMLER BAŞLADI

    'Masumlar Apartmanı' dizisinin sezon finali yapmasının ardından Çeşme'de yakın arkadaşı Merve Dizdar ile tatil yapan Ezgi Mola çekimler için İstanbul'a döndü. Oyuncu setin ilk günü sosyal medyadan paylaşım yaptı.

    Canlandıracağı karakter hakkında bugüne kadar açıklama yapmayan Mola, imajıyla dikkat çekti.

    Sekiz bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

    Ezgi Mola nın Erşan Kuneri imajı #1

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