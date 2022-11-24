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    Ezgi Mola'nın köpeği Kuki öldü

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın bir süredir hasta olduğu bilinen köpeği Kuki hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 07:56
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    Ezgi Mola'nın köpeği Kuki öldü

    Son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ezgi Mola, şu sıralar zor günler geçiriyor.

    Daha önce köpeği Suşi'yi kaybeden Mola'nın şimdi de köpeği Kuki öldü.

    "Ben ne yapacağım şimdi"

    Kuki'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mola, Instagram hesabından köpeği ile art arda fotoğraflarını paylaştı.

    Oyuncu, paylaşımına "Selam söyle Suşi’ye! Ben ne yapacağım şimdi Kuki?" notunu düştü.

    Mola'nın gönderisine takipçileri başsağlığı mesajlarıyla yanıt vermişti.

     

    Ezgi Mola nın köpeği Kuki öldü #1

    Ezgi Mola nın köpeği Kuki öldü #2


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