Ezgi Sertel: Bebeklerim

En Son Haber

Ezgi Sertel, 4 aylık ikiz bebekleri Kartal ve Tibet ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yaptığı yemek progrmıyla ünlenen sunucu Ezgi Sertel ile oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu, 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert, geçtiğimiz aylarda dünyaya gözlerini açtı.

İKİZLERİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Sertel, 4 aylık ikiz bebekleri ile çekilen karelerini yayınladı. Geçtiğimiz aylarda çocuklarının yüzünü ilk kez gösteren Ezgi Sertel, paylaşımlarına "Bebeklerim" notunu düştü.

Sertel'in paylaşımları, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.