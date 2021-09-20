Ezgi Sertel, dua istedi

Sunucu Ezgi Sertel'in babası Serdar Sertel, yoğun bakıma kaldırıldı.

2018 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine giren Ezgi Sertel, geçtiğimiz sene ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı.

Zaman zaman minik oğullarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü sunucunun son paylaşımı, sevenlerini bir hayli üzdü.Babası Serdar Sertel'in yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Ezgi Sertel, üzüntüsünü sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

"NE OLUR DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

39 yaşındaki Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor... Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle babası için takipçilerinden dua istedi.