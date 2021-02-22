Ezgi Sertel: Beni en iyi ikiz anneleri anlar

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, ikiz anneliğinin nasıl bir şey olduğunu anlattı.

2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturan, bir sene önce de ikizleri Mert ve Tibet’i dünyaya getiren Ezgi Sertel, sunucusu olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

"BEN ŞANSLIYDIM"

İkizlerinden sonra hayatının değiştiğini söyleyen sunucu, “Doğumdan sonraki süreç benim için zor geçti. Hep evdeydik, annecim beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda güzel oldu. Çünkü anne-babasına sarılamayanlar var. Ben şanslıydım ailem ve eşim hep yanımdaydı” dedi.

"BENİ ONLA ANLAR"

İkiz annesi olmanın yorucu ve özel bir şey olduğundan da bahseden Sertel, çocuklarıyla vakit geçirmek için her saniyeyi değerlendirdiğini anlatarak, “Beni en iyi ikiz anneleri anlar” diye konuştu.